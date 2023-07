Tornade dans le Doubs : la galère des habitants

À quelques centaines de mètres, seuls les mûrs d'une maison ont tenu. Le toit, lui, est tombé dans le jardin. Un ami proche du propriétaire, que nous avons rencontré, n'en revient toujours pas : "Cela me fait très mal parce qu'il a vécu deux ans en mobile-home pour reconstruire sa maison." Les rafales, enregistrées à plus de 200 km/h, ont endommagé une quarantaine de logements. Tous les couvreurs du secteur viennent prêter assistance. Les habitants s’entraident, il faut protéger les maisons au plus vite, car la pluie pourrait revenir.