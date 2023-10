VIDÉO - Tornade dans le Gard : les images impressionnantes des dégâts

Dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, on voit les premiers débris s'envoler tandis qu'un sifflement montre la force des rafales. Au total, deux toitures sont touchées et des dizaines d'arbres sont déracinés, projetés sur la route.

Juste à côté, on trouve une charpente emportée par le vent qui a percuté une maison en construction. "Il y avait une porte et tout était fermé. Et voilà, cette planche qui est venue, et a tout défoncé", décrit un homme. Les travaux étaient presque terminés. Aujourd'hui, tout est à refaire. "Le maçon et le propriétaire sont venus ce matin et on conclut qu'il faut détruire la maison", précise-t-il.