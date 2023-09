Tornade en Mayenne : comment fonctionne l'échelle de Fujita améliorée qui mesure leur intensité ?

En France, l'intensité EF2 est souvent la plus élevée enregistrée et les phénomènes plus violents restent très rares. L'intensité EF3 est déclarée lorsque les vents ont atteint entre 220 et 270 km/h avec les étages des maisons en grande partie détruits et des arbres dépouillés. La dernière dans l'Hexagone est survenue en 2022 dans le village de Bihucourt, dans la Somme, tandis que la précédente remontait à 2013 dans la commune d'Etrochey (Côte-d'Or). Aux États-Unis, l'un des pays les plus touchés par les tornades, moins de 5% d'entre elles atteignent le niveau EF3 ou plus.

Une intensité EF4 correspond à des vents entre 270 et 320 km/h avec des maisons en grande partie détruites et des arbres projetés à distance. La France n'a plus vécu de tels phénomènes depuis 2008 avec la tornade qui avait touché la commune de Hautmont (Haute-Marne). Aux États-Unis, la dernière de cette intensité a eu lieu en mars dernier dans le Mississippi, faisant 22 morts et rayant de la carte la ville de Rolling Fork.

Enfin, la catégorie la plus haute, EF5 regroupe les phénomènes dont les vents dépassent les 320 km/h avec tous les arbres et les structures importantes détruits, des maisons totalement rasées et des immeubles endommagés. La France n'a été touchée qu'une fois - selon les relevés récents - par un tel phénomène : le 19 août 1854 à Montville, en Seine-Maritime. Aux États-Unis, seules neuf tornades d'intensité EF5 ont été enregistrées depuis 2007, selon le National Weather Service. Quatre d'entre elles avaient frappé l'Alabama et le Mississippi en avril 2011. La plus récente remonte à 2013 dans l'Oklahoma. Elle avait fait 24 morts et ravagé la ville de Moore.