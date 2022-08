Tornade, incendies : pourquoi ils sont de plus en plus violents

Cet été, au large de la Corse, la barre des 30°C a été dépassée. C'est 6°C de plus que la normale des saisons. Cette chaleur accentue l'évaporation. Et quand cet air chaud rencontre un vent froid, cela crée un nuage orageux. Plus il fait chaud, plus le nuage grossit. Pour un degré aux thermomètres, c'est au moins 7% d'eau en plus dans les nuages.