VIDÉO - Une tornade impressionnante frappe en plein cœur de la banlieue de Los Angeles

Des vidéos, comme celles qui figurent dans le reportage en tête de cet article, montrent des trous dans plusieurs toits, des canalisations tordues et brisées, et des voitures poussées hors de leurs places de stationnement. Sur d'autres, on distingue ce qui semble être des éléments de toiture tournant au-dessus de bâtiments industriels.

Et pour cause : la masse de vents tourbillonnants, habituellement observée dans les plaines du centre du pays, a parcouru la ville de plus de 60.000 habitants au-delà des 170 km/h. Jamais au cours des quarante dernières années, une tornade aussi puissante n'avait frappé la banlieue de Los Angeles.