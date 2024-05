VIDÉO - Tornade, orages, grêle... la Loire-Atlantique sous un déluge

Les orages continuent de balayer le pays de la région parisienne en passant par les Hauts-de-France. La Loire-Atlantique, notamment, a été impactée. Les rues de Saint-Nazaire ont en effet été frappées par la grêle et une tornade impressionnante.

Bien à l'abri dans sa voiture, un automobiliste filme une pluie de grêlons dans les rues de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Quelques instants plus tard, un tourbillon menaçant se dessine dans le ciel de la ville. "C'est incroyable, la tornade vient de toucher le sol", commente un habitant. Impressionnant, mais aucun dégât n'a été signalé.

Montée des eaux dans Les Deux-Sèvres

Dans tout le Finistère, les mêmes grondements ont été entendus, notamment à Cléguérec, dans le Morbihan. Dans l'Oise, les intempéries étaient parfois si violentes à Songeons, par exemple, où elles provoquent des coulées de boue jusque dans le centre de la commune.

Le plafond d'un magasin n'a pas résisté. L'eau s'est infiltrée partout alors que l'orage n'a duré que quelques minutes, selon le propriétaire. À Bouillé-Loretz dans lesa Deux-Sèvres, des pluies diluviennes ont balayé le village cette nuit. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Une quarantaine de maisons a été touchée. Celle de Ghislaine ne fait pas exception. Son garage et son jardin sont encore inondés. "La pompe à eau est foutue et en ce moment, je n'ai plus d'eau", déplore-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. La décrue s'amorce à peine qu'un nouvel épisode orageux est attendu demain mercredi.