VIDÉO - Tornade dans la Marne : les images des dégâts à Suippes

Le département de la Marne ne faisait pas pourtant pas partie des départements placés en vigilance jaune aux vents violents par Météo-France. La tornade est passée dans la ville, détruisant le centre d'incendie et de secours des pompiers "à plus de 50%" et "a frappé une cinquantaine de maisons", arrachant notamment des toitures, a indiqué à l'AFP une porte-parole des sapeur-pompiers de la Marne, sans pouvoir préciser à ce stade leur nombre exact. "Aucun blessé" n'est pour le moment recensé, a-t-elle poursuivi.

"Plus d'une quarantaine de sapeur-pompiers sont sur place, avec 19 véhicules, dont des équipes spéciales, notamment les secours en milieux périlleux", a-t-elle précisé. "C'était une mini-tornade, qui a duré une dizaine de minutes", a expliqué à l'AFP Jacques Bonnet, premier adjoint au maire.