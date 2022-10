VIDÉO - Mini-tornades dans les Hauts-de-France : des villages dévastés en quelques secondes

Des scènes d'apocalypse. Une "mini-tornade" s'est abattue, dimanche soir, sur plusieurs communes des Hauts-de-France, dans la Somme, le Pas-de-Calais et l'Eure. Des phénomènes rapides, violents et inattendus - Météo France avait placé la zone en vigilance jaune - survenus en début de soirée, ont fait un blessé léger, mais qui ont ravagé en particulier les villages de Conty (dans la Somme, près d'Amiens), et de Bihucourt (Pas-de-Calais).

Les pompiers ont multiplié les interventions toute la nuit. Des centaines d'habitants ont dû être relogés et 3000 foyers de la région ont été privés d'électricité. Toitures arrachées, arbres et poteaux électriques déracinés, voitures détruites... Ce lundi matin, les sinistrés se réveillent dans un paysage de désolation. On fait le point sur ces dégâts impressionnants.