VIDÉO - Tornades : quelles sont les zones à risque en France ?

Si leur nombre est stable ces dernières années, les tornades pourraient devenir de plus en plus violentes, en partie à cause du réchauffement climatique. "Dans un climat plus chaud qui contient plus de vapeur d'eau, on pourrait avoir davantage ces supercellules orageuses qui sont à l'origine de la formation de tornades", affirme Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Aujourd'hui, il n'existe aucun outil assez précis pour déterminer où et quand une tornade frappera.