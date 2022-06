Transports, électricité : des infrastructures à rude épreuve

Du côté de la SNCF, on scrute aussi les bulletins météo. Dans certaines zones sensibles, le personnel mesure la température du raille en plein soleil. Il fait 47 °C au cœur du métal. Pourquoi faut-il surveiller les railles et les caténaires ? Quand certains profitent du beau temps, d'autres, en coulisse, font en sorte que tout fonctionne, même à plus de 40 °C.