Troisième vague de chaleur dans l'Hexagone

À Avignon (Vaucluse) ce dimanche matin, même ET l'extraterrestre a déjà besoin de ventilateur. Et à quelques mètres de lui, le patron de la boutique a quitté son t-shirt en attendant les clients. "Quand il fera vraiment chaud, on tombera le bermuda, mais pas encore", lance-t-il. Ça sera peut-être pour cet après-midi, avec les 37 degrés annoncés dans la Cité des Papes, et encore plus pour la semaine prochaine. Pour beaucoup, cette nouvelle vague de chaleur fait un peu peur.