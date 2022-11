Trombe marine : un phénomène rare dans le Finistère

Des passantes aussi ont tout vu, alors impossible pour elles de ne pas immortaliser la scène. "C’était important de filmer ça, surtout qu’on était bien mouillées en rentrant", affirme l’une d’entre elles. Ginette, 90 ans, et ses copines n’ont jamais vu ça de leur vie. "On a vu ça en vrai là. On l’a vue se former au-dessus de la mer (…) D’habitude, on ne voit ça qu’au cinéma", explique également celle-ci.