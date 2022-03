VIDÉO - Pourquoi le ciel était à ce point incandescent jeudi soir

Mais pourquoi le ciel était-il à ce point incandescent ? "Ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu un coucher de soleil, c'est-à-dire que le soleil était visible, les nuages avaient disparu, mais par contre, le sable est toujours présent dans l'atmosphère. On a donc un ciel plus orangé, un peu plus que d'habitude", explique à TF1 le météorologue Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo-France. Ce ciel flamboyant est donc, de la même manière que le grain de sable qui a faussé les prévisions météo mercredi, une des conséquences inattendues de la tempête de sable du Sahara qui survole l'Europe depuis quelques jours.