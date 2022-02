Comment une "pluie" de poissons a-t-elle pu tomber dans un jardin en Bretagne ?

Il arrive que des poissons soient piégés dans ces tourbillons puis dans les courants d’altitude, avant de se retrouver dans les nuages. "Ce qui est le plus curieux dans le cas du Morbihan, c’est qu’il faut remonter au week-end du 8 janvier pour retrouver une météo agitée dans la région, note le météorologue. Or, en général, la pluie de poissons se produit quelques jours tout au plus après qu'ils ont été aspirés".

Les poissons pourraient donc selon lui provenir d’une zone plus au large de l'Atlantique, où les tempêtes sont plus fréquentes. Ils auraient ainsi "voyagé sur plusieurs centaines de kilomètres dans les courants qui circulent en altitude", conclut Guillaume Woznica. Il est possible d'après lui que les poissons soient alors montés jusqu'à cinq, voire dix kilomètres d’altitude. Avant de finir leur voyage dans le jardin de notre Breton.