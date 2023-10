Un été sans fin en automne ? Pour les touristes, c'est une bonne nouvelle

Grégoire Faure, gère six boutiques de location de vélos, et son chiffre d'affaires explose. "15% d'augmentation par rapport à l'année dernière", dit-il, dans le sujet de TF1 en tête de cet article. Mais pour les habitués, ces conditions climatiques exceptionnelles sont inquiétantes. Et ce week-end devrait encore être chargé sur le littoral avec 29°C attendu ce samedi, et 31°C à dimanche. Plus d'infos dans la vidéo.