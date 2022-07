Un grand soleil domine, coup de chaud dans le sud : la météo du mardi 5 juillet

Une journée très ensoleillée sur l’ensemble du territoire ce mardi 5 juillet. Les hautes pressions dominent sur le pays, positionnées sur le proche Atlantique, garantissant un temps sec et lumineux absolument partout. Les températures sont proches des seuils de canicule dans les Alpes-Maritimes, et le Var et la Corse sont d’ores et déjà placés en vigilance jaune en raison des fortes chaleurs la nuit (pas moins de 25 degrés au réveil). Dans ces départements, les 35 degrés sont déjà dépassés depuis plusieurs jours. En outre, quelques passages nuageux inoffensifs sont à relever près de la Manche, dans les Pyrénées ou encore les Alpes. Les températures font le grand écart, entre la chaleur modérée de l’Atlantique au nord est et les fortes chaleurs dans le sud du pays. La tendance va se poursuivre en début de semaine prochaine, avec des températures qui approcheront à nouveau les seuils caniculaires.