Un lundi très chaud dans le sud, et la canicule arrive

Il parait que dans le sud, on est habitué à la chaleur. Mais avec plus de 30 degrés ce lundi matin à la Cadière d'Azur (Var), on dit que la journée va être particulièrement chaude. "On est habitué, on a survécu comme ça. Puis c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais on va s'habituer" ; "On va avoir une semaine de canicule à partir de demain, pour toute la semaine", témoignent des habitants.