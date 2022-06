Un mort, deux blessés graves : la France balayée par de violents orages

La journée du samedi a été la plus orageuse depuis trois ans. Pour ne prendre aucun risque, à Paris, aux abords du Bois de Vincennes, 40 000 personnes ont été évacuées d'urgence d'un festival de musique. On constate la même scène, à 200 km plus loin. En urgence, il a fallu mettre à l'abri 12 000 scouts qui se réunissaient au château de Chambord. Après cet épisode orageux, tout le monde attend n retour à la normale. Ce soir, 7 000 foyers sont toujours privés d'électricité.