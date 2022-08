Un nuage iridescent observé en Chine devient viral : un phénomène bien réel mais des images retouchées

Même son de cloche du côté de Kentaro Araki, agent de recherche à l'Institut de recherche météorologique de l'Agence météorologique japonaise. "Je reçois beaucoup de questions sur cette image, je vais donc donner mon avis personnel, à savoir qu'il s'agit très probablement d'un faux", lance-t-il. "La gamme de couleurs des nuages colorés est trop large/vive par rapport à l'angle de vue auquel les nuages colorés apparaissent habituellement.

"Le fait que la coloration des nuages soit presque la même dans la première et la deuxième moitié de la vidéo, même si les nuages et l'altitude du soleil sont différents dans la première et la deuxième moitié, est physiquement extrêmement peu naturel", justifie le chercheur, avant de conclure : "Cette photo a été prise plus tôt avec un nuage teinté dans le nuage céphalique."