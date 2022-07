VIDÉO - "Une autre planète" : dans le Haut-Doubs, des paysages métamorphosés par la sécheresse

Plus en amont de la rivière, la situation est tout aussi alarmante. Le Doubs ne se jette quasiment plus dans le lac de Saint-Point. Ce qui oblige la base nautique à revoir ses activités. "On ne peut plus faire de canoë sur le Doubs, car il y a des zones où on ne peut plus flotter, tout simplement. Donc, on s’est adaptés, on propose des balades à la mi-journée sur le lac", explique Clément Rota, moniteur à la base nautique des Grangettes.

Le terrain de jeu des kayakistes est restreint, pour leur plus grande déception. "Dans le lac, il n’y a pas vraiment de courant. Ce n’est pas pareil. Dans une rivière, c’est toujours un peu plus marrant", souffle l’un d’eux. Depuis le début de l’été, le niveau du lac a baissé de 40 centimètres.