Une boule d'électricité en lévitation ? On a vérifié cette vidéo mystérieuse

Face à cette vidéo devenue virale, plusieurs éléments poussent à la vigilance. Le quai de gare est étrangement vide, l'auteur de la vidéo ne tremble pas, et il ne sursaute pas non plus au moment des décharges électriques. Surtout, le son semble très artificiel. Sur la bande son, il n'y a aucun bruit d'ambiance. Seuls des crépitements sont audibles.

En recherchant la première occurrence de cette vidéo, nous sommes remontés jusqu'à un clip publié sur YouTube le 27 mai 2019 et vu plus de 7,4 millions de fois. Enregistré dans la région de Minsk, en Russie, il a été mis en ligne par un certain Andrei Trukhonovets. Dans la description, l'auteur affirme qu'il s'agit d'une vidéo capturée "pendant un orage". "Je marchais le long des rails, et puis, tout à coup, j'ai entendu des crépitements. Je me suis retourné et j'ai vu une sphère bleu-violet."