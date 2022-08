Orages : une campagne de prévention lancée face au risque d'inondations dans le Sud

Pour anticiper de nouveaux épisodes méditerranéens, le gouvernement lance ce mercredi une campagne de sensibilisation aux réflexes à adopter en cas de montée des eaux. "C’est une très, très bonne idée parce que c’est vrai que dans des moments comme on a vécus, on est complètement désorientés, on est déboussolés et on n’a peut-être pas les gestes qu’il faudrait appliquer", poursuit l'habitant d’Aigues-Vives.

Mais dans le Gard, les inondations sont fréquentes. Alors inutile selon certains de rappeler les mesures à prendre. "Les gens ici sont quand même habitués puisque ça arrive assez régulièrement. C’est quelque chose de récurrent", estime un homme interrogé par TF1. "Les gens qui sont conscients savent exactement ce qu’il y a à faire. () On nous prend pour des gamins", ajoute un autre.