Une chaleur sans fin

Alors, les habitants de Crest sortent tôt le matin. Ils cherchent un peu de fraîcheur à l'ombre des arbres, une fraîcheur très relative. "La journée, on reste à la maison avec les volets fermés. Et puis vers le soir, on sort un peu, mais très tard, car c'est quand même insupportable", confie une habitante. Chez Odette Bravais, les chapeaux se vendent comme des petits pains. Voilà 34 ans qu'elle tient cette mercerie, la commerçante a dû aménager ses horaires. "Je n'ouvre pas l'après-midi. Par contre, je reste jusqu'à treize heures, quatorze heures", lance-t-elle.