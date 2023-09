VIDÉO - Une météo aussi douce qu'en Corse : c'est l'été indien en Bretagne

C'est le paradis oui, mais la douceur interroge tout de même. "Normalement à cette période-là, il fait quand même un peu moins doux, on se baigne tous les jours, on marche tous les jours en tee-shirt, donc, c'est quand même pas tout à fait normal", concède une passante. "Il y a des interrogations à voir effectivement puisque sur les périodes, on a quand même un réchauffement général", lance une autre.

Ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en Bretagne.