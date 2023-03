VIDÉO - "Ça a tout soulevé" : une mini-tornade fait d'importants dégâts dans la Creuse

La circulation était encore délicate dans la soirée sur la commune de Pontarion et la mairie appelle à faire attention et à éviter si possible de se déplacer dans le secteur. D'autres communes du sud de la Creuse ont également été concernées par ce phénomène météo, comme Thauron ou Masbaraud-Mérignat où l'école sera fermée ce vendredi 10 mars. Tandis qu'au Donzeil, "au moins 17 habitations ont été touchées, mais il n'y a pas besoin de relogements", précise France Bleu Creuse. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés, essentiellement pour bâcher des toitures.