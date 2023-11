VIDÉO - Une nouvelle dépression après la tempête Ciarán : ce qui vous attend sous l'œil d'Evelyne Dhéliat

La tempête Ciarán n'a pas encore terminé sa course. Ce jeudi après-midi, on va encore la retrouver entre le Cotentin et le Pas-de-Calais, avec des rafales de vent jusqu'à 130 km/h sur les côtes, et puissantes à l'intérieur des terres. Attention aussi en Corse, qui est en vigilance, avec du vent et de fortes pluies, souvent à caractère orageux. Là, on craint des inondations.