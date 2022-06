"C'était horrible" : une nuit d'orages dévastateurs dans le Sud-Ouest

Les dégâts agricoles sont également importants dans le Médoc. Les viticulteurs font le tour des vignes. La trace des grêlons est visible sur les pieds et sur le raisin. On décompte environ 800 interventions pour les pompiers en Gironde, et près de 450 dans le Béarn. "C'était l'apocalypse. Des trous partout dans le toit, l'eau qui fuyait dans le salon et la cuisine, par les spots", relate un témoin.

Dans toutes les communes touchées par ces intempéries exceptionnelles, le bilan matériel est toujours en cours d'évaluation.