À Carlepont (Oise), une tornade a causé d'importants dégâts mardi après-midi. Une quarantaine de maisons ont été endommagées, dont un corps de ferme, ravagé en à peine quelques instants. Encore sous le choc, les habitants ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé.

Un corps de ferme pulvérisé. En quelques secondes, les vents tourbillonnants ont tout emporté : les tuiles, la charpente, mais aussi les murs avec ses pierres pesant près de 100 kilos. Il est 17h ce mardi lorsque la tornade se forme aux abords du village de Carlepont (Oise). Un phénomène dû à la rencontre entre un nuage d'orages et des masses d'air de différentes températures, soufflant tout ce qui se trouvait sur son passage.

"Avec le bruit, je ne me suis rendu compte de rien… Ça a été d’une rapidité incroyable", témoigne un habitant, encore choqué, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Il ne faudrait pas se trouver dans le passage et se faire vite embarquer."

"On a eu de la chance"

"On s’est carapatés dans le café", raconte Jean-Maurice Isaac, gérant du bar-tabac de Carlepont. "Il y a des gens qui étaient sur le trottoir qui sont venus se mettre à l’abri, ils avaient tellement peur. J’ai tiré les rideaux métalliques pour éviter les impacts. J’ai un voisin dont le portail est arrivé chez nous."

Au total, plus de 40 maisons ont été touchées. Les pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser les habitations. Fort heureusement, personne n'a été blessé. "On a eu de la chance", reconnaît le lieutenant-colonel David Lebeau du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Oise. "Il n’y a aucune victime qui est à déplorer, c’est vraiment le principal."

Dans une entreprise de la commune, il s'en est fallu de peu : les salariés se trouvaient dans le hangar lorsque la tornade est arrivée. Une partie du toit a été emportée. "Tous les bouts de tuiles ou de tôle du bâtiment volaient dans tous les sens. Du coup, on s’est cachés dans notre bureau", explique Jean-Paul Lépine, le gérant de la société. "C’était comme des coups de fusil, un truc de fou."

Si les réparations ont commencé dès les premières heures ce mercredi matin, il va falloir plusieurs jours pour que tout le village soit remis en ordre.