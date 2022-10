Vacances de la Toussaint : des plages surveillées comme en été

Cette surveillance, sept jours sur sept à la Toussaint, est une première dans la région. Hossegor, Vieux-Boucau-les-Bains, Seignosse et Capbreton ont pris conjointemen cette décision. "D'habitude, on surveille la baignade le week-end et le jour férié. Là, c'est un élément inédit que l'on constate, donc, on était obligé de faire la surveillance régulièrement", souligne Louis Galdos, premier adjoint au maire (SE) de Capbreton, en charge des associations, des sports, des plages et du port. Si la chaleur devait durer, le dispositif serait reconduit sur la côte landaise pour la deuxième semaine des vacances.