Ski : la moitié des pistes françaises fermées à cause du redoux et de la pluie

"On constate de plus en plus de difficultés début décembre, et la neige tombe de plus en plus en altitude, sur les versants exposés au nord. Ce bouleversement climatique nous a conduits à nous adapter, avec la neige de culture mais aussi en développant d'autres activités", plaide le maire de La Plagne Tarentaise, dont le domaine est relativement épargné par le manque de neige.