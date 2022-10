Vacances : l’été indien dans le Sud-Ouest

Casquettes et lunettes obligatoires, au sommet de la Dune du Pilat, les vacanciers sont nombreux à avoir scruté la carte de Météo-France, pour choisir leur destination. Près de 23 degrés au thermomètre, cette famille, venue de Lyon, a laissé les cols roulés et les écharpes aux placards. "On profite du soleil, on n'a pas besoin de mettre les manteaux ou de beaucoup s'habiller. C'est agréable, on va reprendre des couleurs", affirme un des membres de la famille.