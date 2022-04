Vacances : neige en abondance et risques d’avalanches

Il a encore neigé une grande partie de la nuit alors les routes sont glissantes et l'accès à la station de Savoie nécessite des équipements. Laurent, qui arrive du Calvados pour les vacances, préfère ne pas prendre de risque. D'autres ont été moins prévoyants. À quelques kilomètres du but, une famille se retrouve coincée. Plus possible d'avancer.