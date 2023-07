Vacances pluvieuses : comment les vacanciers adaptent leurs activités

La piscine couverte est la bienvenue, surtout quand la météo cause quelques désagréments. Un camping-cariste n'a plus la télé. Ce couple de retraités est lui aussi un peu miné par le mauvais temps. Il est difficile de s'occuper. Ils restent enfermés : "On essaie de meubler le temps".

À quelques mètres de là, pour aller à la plage, le parapluie est de rigueur pour cette famille venue du sud-ouest : "Les autres jours ça va, ça a été, c'était correct, petit soleil. Mais là, je pense qu'on va aller faire les musées cet après-midi". Heureusement pour les vacanciers de la côte normande, le soleil devrait réapparaître ce week-end.