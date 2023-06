VIDÉO - Avec le beau temps, le compte à rebours avant les vacances a commencé

"Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de week-end, c'est tous les jours. Tous les jours de la semaine, la terrasse peut être remplie. On s’aperçoit que les journées sont trop courtes, car à un moment donné, on doit les mettre dehors parce que forcément, on ferme", s'amuse Christophe Caron, gérant d'un bar à Lille. Allez, encore 22 jours de travail ! Les vacances scolaires ne sont pas si loin.