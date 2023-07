VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 22 juillet ? Découvrez les prévisions météo

Ailleurs, la journée sera calme. En matinée, dans le nord-est et le sud-ouest du pays l'ambiance sera parfois grise, en particulier entre la vallée de la Garonne et le piémont pyrénéen sous de nombreux nuages bas.

L'après-midi, le soleil s'imposera partout, mais sur la chaîne des Pyrénées des nuages se développeront et des averses se déclencheront.

Les températures minimales s'inscriront entre 18 et 23 degrés en moyenne vallée du Rhône et sur l'arc méditerranéen, avec encore localement 24/25 sur la Côte d'azur et la Corse. Elles seront comprises entre 13 et 18 degrés sur le reste de la moitié sud, entre 9 et 14 au nord. Les maximales remonteront légèrement de 1 à 2 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à 25 degrés de la Bretagne à la Belgique, 25 à 29 degrés en général sur le pays et jusqu'à 30 à 35 sur le sud-est, localement 36 ou 37 dans le Var et sur la Côte d'Azur.