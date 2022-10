Vague de chaleur : c'est l'automne à la plage

Avec le retour de l’été et des clients, les commerçants ont du mal à gérer leurs stocks. "À cette heure-ci, on vend normalement l'hiver, mais en ce moment, voilà ce qui marche, c'est les maillots de bain", s’étonne une vendeuse de prêt-à-porter. Les pulls devraient trouver acheteurs la semaine prochaine : la météo annonce des averses et des températures de saison.