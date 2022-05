"Il faut prendre sur soi et boire beaucoup" : ces travailleurs en première ligne du pic de chaleur

Sous le capot des voitures, ça chauffe aussi. "Quand les moteurs sont chauds, et qu'il fait 35°C dehors, on prend 5 ou 10°C de plus. Il faut avoir un peu l'habitude", sourit ce mécanicien.

Marie-Laure aussi tâche de garde le sourire derrière son fer à repasser. Il fait 30 degrés dans son pressing : "On ouvre, on aère au maximum. Mais on n'a pas d'autre choix que de travailler, alors il faut prendre sur soi, boire beaucoup, et s'habiller léger..."

S’habiller léger et s’armer d’une casquette comme Jhoan, dont la mission de fleurir la ville n’attend pas. "On essaie de trouver des coins à l’ombre au début pour être un peu plus au frais. Mais il y a des endroits en plein cagnard, là on souffre un peu plus ", confie-t-il. Alors courage à vous et espérons que cela ne dure que quelques jours.