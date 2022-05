Vague de chaleur : coup de chaud sur les fraises

Sylvie Delaurier-Zanuttigh, productrice de fraises à Damazan (Lot-et-Garonne), n'a pas eu le choix. Elle a dû sacrifier des fraises en surproduction ces derniers jours. À cause des températures élevées, les fruits ont poussé trop vite. Allant un peu plus loin, elle a même décidé de couper l'irrigation de milliers de plans et de laisser pourrir les fruits. Le manque à gagner sur ces parcelles est de 13 tonnes. Cette quantité ne sera pas vendue à cause de la météo, mais aussi de la hausse du coût des matières premières.