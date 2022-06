Vague de chaleur : des températures inédites pour la saison

On attend 39 degrés à Toulouse, 36 à Poitiers vendredi et 35 le lendemain à Paris. Il s’agit d’un épisode exceptionnel à cette période de l’année. Cette année, jamais un mois de mai n’aura été aussi chaud et sec. Les Français sont appelés à modérer leur consommation d’eau, pour éviter des restrictions plus dures cet été.