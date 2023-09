Vague de chaleur tardive : 44 départements en vigilance jaune canicule

Ce mercredi, les maximales restent chaudes et atteindront "31 à 35 degrés du Sud-Ouest à l'intérieur de la Bretagne et au Centre, jusqu'à 35 à 37 degrés par endroits", prévoit Météo-France, tandis "qu'au bord de la Méditerranée et sur les côtes de la Manche, on attend entre 23 et 30 degrés". Une situation qui semble devoir se poursuivre pendant quelques jours, analyse Frédéric Nathan, de Météo-France. "On a de l'air chaud aspiré depuis le Maghreb qui est revenu progressivement sur le pays, avec des hautes pressions qui se sont installées et une situation de blocage qui va durer toute la semaine", explique le météorologue.