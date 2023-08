VIDÉO - Vague de chaleur : les lacs pris d'assaut

Une eau à 22°C, des plages très fréquentées, et pourtant, ce lieu est à 900 mètres d’altitude au milieu des montagnes. "On ne pensait pas se baigner ici, car on vient du sud, mais l'eau est très très bonne", assure un vacancier. Avec plus de 30°C au thermomètre toute la semaine, ils sont nombreux à venir chercher la fraîcheur dans les lacs.