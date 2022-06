Vague de chaleur : Lézignan-Corbières, une journée dans la fournaise

Un soleil de plomb, 37°C au thermomètre. À 11h à peine, la chaleur est déjà écrasante. "On cherche des endroits où il y a de l'ombre", lâche une habitante. La commune de Lézignan-Corbières bat sans cesse des records de chaleur. Alors, ce facteur est prévoyant. Il emporte avec lui trois litres d'eau et rase les murs à la recherche de l'ombre. À cause de la chaleur, il a perdu deux kilos depuis le début de la semaine.