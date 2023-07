VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 6 juillet ? Découvrez les prévisions

Le temps sera estival ce jeudi 6 juillet et marqué par une hausse des températures mais aussi des orages sur le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Le soleil s'imposera sur la plupart des régions et il fera rapidement chaud en journée.

Le ciel sera partagé entre cumulus et éclaircies près de la Manche et de la Belgique, surtout le matin, mais sans pluie. Des nuages envahiront le sud de l'Aquitaine en début de journée, puis le quart sud-ouest l'après-midi. Ils s'accompagneront parfois d'orages isolés, peu mobiles et pouvant déverser de bonnes pluies en peu de temps, en particulier sur les Pyrénées.

Quelques ondées se déclencheront également sur le Massif central. Un voile nuageux s'étendra jusqu'aux régions méditerranéennes mais l'impression restera au beau temps. Ailleurs, le soleil s'imposera largement.