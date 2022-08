Vague de chaleur : pourquoi s'intensifie-t-elle ?

Les conditions météorologiques ne vont pas se calmer. Les fortes chaleurs vont durer et concerneront la quasi-totalité du pays, y compris les régions d'ordinaire préservées. À Rennes par exemple, les températures seront caniculaires toute la semaine. Jusqu'à 37°C sont attendus samedi. Et c'est le Sud-ouest qui sera le plus durement touché. Pour les Bordelais, la nuit a déjà été difficile. Le thermomètre n'est pas descendu sous les 21°C.