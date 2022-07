Vague de chaleur : prêts à tout pour se baigner

Le maire de la commune se bat depuis des années pour empêcher les baigneurs d'accéder au site. "Les caprices de la Moselle c'est qu'il y a des fois où il y a beaucoup de courant. Il y a d'énormes trous dans la zone et on a l'impression qu'on est sur des cailloux, puis d'un coup, on part", explique Marcel Tedesco, maire de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle).