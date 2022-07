Vague de chaleur : que manger et boire ?

Avec ce temps, chacun a sa stratégie pour tenter de se rafraîchir. Nous avons posé la question à Alexandra Retion, diététicienne et nutritionniste, en commençant par le rayon surgelé du supermarché. "Attention, si on choisit une crème glacée, on risque d'avoir trop de sucre et trop de gras qui va générer aussi beaucoup de chaleur pour pouvoir le digérer", prévient la nutritionniste. Au contraire, privilégiez des sorbets, dont le premier ingrédient est l'eau. Elle nous conseille aussi d'acheter des fruits surgelés.