Vague de chaleur : quelles conséquences sur les récoltes ?

Les épis de blé de Guillaume Chartier sont en plein développement. Si l'épisode caniculaire dure, il risque de cultiver des grains minuscules, alors qu'avec la crise en Ukraine, la pression est lourde sur les épaules des céréaliers français. "Ici dans nos régions, au nord de Paris, on est plutôt sur du huit tonnes par hectare. On peut très bien tomber à un rendement de six tonnes par hectare", explique Guillaume.