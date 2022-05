Vague de chaleur : risque d’orages violents toute la semaine

Dans le sud-ouest hier soir, des grêlons gros comme des balles de ping-pong rebondissaient dans les jardins. En Haute-Savoie, des trombes d'eau ont transformé une maison en île. La propriétaire a filmé la scène. Alors que les températures vont de nouveau grimper, Météo France prévoit un autre épisode orageux en milieu de semaine. En effet, selon Sébastien Leas, prévisionniste, Météo France, on attend des orages qui arrivent par le Golfe du Morbihan et les Pays de la Loire. Ils vont se propager et glisser sur le nord-ouest. Ce responsable appelle à la prudence dans les régions qui seront concernées par cette vague orageuse.