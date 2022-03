Vague de froid et gel : les vignerons sur le pied de guerre

Adrien Michaut, vigneron, se prépare à l'arrivée des températures négatives. Il dispose de plus de 6.000 bougies prêtes à être installées dans les vignes ce jeudi après-midi. "C'est efficace et pour nos plus belles parcelles, on est prêt à tout", lance-t-il. Une protection qui a un prix : près de 70.000 euros pour protéger son vignoble pendant six nuits de gel.

La saison dernière, une vague de froid avait détruit une grande partie de la récolte d'Adrien. Alors, cette année, il a installé ce fil chauffant dans ses parcelles. Des méthodes sur-mesure pour sauver chaque parcelle, selon leur orientation. Plusieurs fois par jour, le vigneron vient au chevet de ses vignes et scrute les prévisions météo.