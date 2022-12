Combien de jours va durer ce temps glacial ? Les prévisions d'Evelyne Dhéliat

Cette météo hivernale va-t-elle se prolonger ? "Sur les régions du Nord, oui, ce temps hivernal va durer", répond Evelyne Dhéliat dans la vidéo en tête de cet article, sur le plateau du 13H de Marie-Sophie Lacarrau où elle est intervenue ce lundi pour faire le point sur les prévisions. La cheffe du service météo de TF1 et LCI prend plusieurs exemples pour les températures de mardi et mercredi après-midi (le moment où il fera le plus "chaud" de la journée) : à Lille, on passera alors de 1 à 2°C, et un mouvement similaire s'opérera à Metz, 0°C mardi, 2°C mercredi.